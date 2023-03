Belgisch koningspaar maakt zich op voor reis naar Afrika

Koning Filip en koningin Mathilde maken zich op voor het eerste Belgische staatsbezoek aan Afrika in 44 jaar. Het koningspaar vertrekt woensdagochtend naar Zuid-Afrika, waar ze tot maandag blijven.

Het gaat om het eerste Belgische staatsbezoek ooit aan Zuid-Afrika, en het eerste naar een Afrikaans land sinds 1979, toen koning Boudewijn naar Ivoorkust en Kameroen trok. Filip reisde zelf wel al meerdere keren af naar Zuid-Afrika. Zo was hij als kroonprins onder meer in 1994 aanwezig bij de eedaflegging van Nelson Mandela als eerst zwarte president van Zuid-Afrika, leidde hij in 2006 samen met Mathilde een handelsmissie in het land en woonde hij – intussen als koning – in 2013 de begrafenis van Mandela bij.

Tijdens het staatsbezoek doen Filip en Mathilde drie steden aan: Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. Doel van de reis is om de banden tussen België en Zuid-Afrika aan te halen. Het officiële programma van het staatsbezoek gaat donderdag van start met onder meer een ontvangst van het Belgische vorstenpaar door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en een staatsbanket in Pretoria.