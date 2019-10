Koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdagavond hun staatsbezoek aan Luxemburg afgerond. Tijdens de derde en laatste dag, die in het teken stond van projecten rondom circulaire economie, werden ze vergezeld door de Luxemburgse groothertog Henri en zijn vrouw Maria Theresa.

Het Belgische koningspaar bezocht in de ochtend Biodiversum in Remerschen, een centrum voor natuur- en bosbeheer. In het plaatsje Schengen stond een kijkje bij een openluchttentoonstelling op het programma. Hier werd in 1985 het Akkoord van Schengen ondertekend, wat de eerste stap betekende in de totstandkoming van de Schengenzone dat vrij verkeer van personen tussen Europese landen toestaat.

Na een boottocht over de Moezel meerde het gezelschap aan in Remich. Bij een wijninstituut knoopten Filip en Mathilde een praatje aan met lokale wijnboeren. Aan het einde van de dag stapt het paar weer op de trein terug naar België.

De Belgen zijn voor het eerst op staatsbezoek in Luxemburg sinds 1994. Toen was het nog Filips vader en voorganger koning Albert die destijds voor zijn eerste officiële buitenlandse bezoek tekende. Voor Filip en Mathilde is het inmiddels hun tiende staatsbezoek.