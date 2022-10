Belgische koning Filip maakt print op replica van eerste drukpers

Koning Filip en koningin Mathilde zijn woensdag voor de eerste dag van hun staatsbezoek aan de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in de hoofdstad Mainz. Daar maakte de Belgische koning in het Gutenberg Museum eigenhandig een print op een drukpers.

In Mainz stond de wieg van Johannes Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst. In het Gutenberg Museum staat een replica van de eerste drukpers, waarop Filip zelf een print van de eerste pagina van het evangelie van Johannes mocht maken. Het Belgisch koninklijk paar bekeek ook een origineel exemplaar van de Biblia Latina, oftewel de Latijnse Bijbel die door Gutenberg tussen 1452 en 1455 werd gedrukt.

Filip en Mathilde brachten woensdag ook een bezoek aan BioNTech, dat zijn hoofdkantoor in Mainz heeft. Het biotechbedrijf ontwikkelde een succesvol vaccin tegen Covid-19. Woensdag staat ook nog een bezoek aan een wijndomein op het programma en wordt het paar ontvangen door minister-president Malu Dreyer van Rijnland-Palts.

De Belgische koning en zijn echtgenote zijn ook donderdag nog in de Duitse deelstaat. Dan maken ze een boottocht over de Rijn en spreken ze met vertegenwoordigers van de scheepvaartsector over de impact van klimaatverandering op hun activiteiten. Het officieel bezoek eindigt met een vergadering over interregionale samenwerking op het gebied van energie en sociale projecten.