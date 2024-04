Zien: Belgische prinses Eléonore viert 16e verjaardag

De leden van het Belgische koningshuis vieren opnieuw feest. Een dag na de 64e verjaardag van koning Filip, viert prinses Eléonore namelijk haar 16e verjaardag. Het Belgische hof heeft twee foto’s vrijgegeven van de prinses, meldt de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op X.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Bas Bogaerts in het kasteel van Laken, waar de Belgische koninklijke familie woont.

Eléonore is het vierde en jongste kind van koning Filip en koningin Mathilde. Zij studeert aan de International School of Brussel, waar ze haar internationaal baccalaureaat wil behalen. In haar vrije tijd speelt de prinses viool.