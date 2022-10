Belgische royals ronden staatsbezoek Litouwen af in Kaunas

Koning Filip van België en zijn vrouw koningin Mathilde hebben hun staatsbezoek aan Litouwen officieel afgesloten. De royals waren te gast in de stad Kaunas. Daar namen ze volgens persbureau Belga een kijkje in het Nationaal Museum Ciurlionis.

Kaunas is de op één na grootste stad van Litouwen. Dit jaar is de stad Europese culturele hoofdstad. De koning en koningin werden er in het historisch presidentieel paleis welkom geheten door burgemeester Visvaldas Matijosaitis. De piepjonge accordeonist Erikas Kelpsta luisterde de ontvangst op. Het Belgische vorstenpaar kreeg ook een rondleiding in het museum over de Litouwse schrijver, schilder en componist Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911). Ze kregen er uitleg van onder meer museumdirecteur Daina Kamarauskiene en van de Belgische tv- en radiopresentator Kurt Van Eeghem, die een boek over Ciurlionis heeft geschreven.

Ook bezochten de royals de projecten 5X5 en K-Totem, twee grafische projecten waarvoor de stad Kaunas een samenwerking is aangegaan met Designregio Kortrijk.

Daarmee kwam er meteen een einde aan het tweede Belgische staatsbezoek ooit aan Litouwen. Het vorige staatsbezoek aan de Baltische staat werd in 2006 gebracht door het koningspaar Albert en Paola.