De nieuwe mode van Mathilde: stijl-update anno 2023

Op het moderapport van de Belgische koningin prijken momenteel prachtige cijfers. Misschien net geen 10, maar toch zeker een 8 voor lef en een 9 voor uitvoering. Het lijkt wel of Mathilde zichzelf rondom haar 50ste verjaardag opnieuw heeft uitgevonden.

Door: Josine Droogendijk. Dit artikel is onderdeel van een groter verhaal over de 50-jarige Mathilde in Vorsten 2 2022. U bestel het nummer nu in de shop zonder verzendkosten.

De keurige, ietwat tuttige ensembles waar de Belgische koningin Mathilde bekend om stond, zijn de afgelopen maanden vervangen door moderne broekpakken en elegante jurken. Qua modenamen waait er een frisse wind door Mathildes garderobe. Naast gevestigde namen als Armani en Natan komen er ook allerlei jonge, beginnende ontwerpers uit eigen land aan bod. Dat zou zomaar kunnen komen door haar dochters, Elisabeth en Eléonore, want het is algemeen bekend dat de drie graag een winkelcentrum induiken om tussen de rekken te snufelen. Uiteraard wordt er tijdens het passen en kletsen door ook allerlei advies uitgewisseld. En als er een ontwerper langskomt op het kasteel, staan de prinsessen vooraan om mee te praten en mee te denken.

In een avondjurk van Armani Privé tijdens een staatsbanket in Zwitserland

Staatsbezoek Griekenland in een ontwerp van de Griekse Costarellos

Diplomatiek

Mathildes voorkeur voor diplomatieke mode staat nog wel altijd fier overeind. Vooral tijdens de reis naar Congo (juni 2022) bleek uit iedere outfit dat ze goed voorbereid op pad was gegaan. Zo droeg de koningin tijdens het banket een pagne (een lap stof met een Afrikaanse wax-print) en enkele dagen later dook er ook een jurk op van de Congolese ontwerpster Charlotte Kambeya (zie foto hieronder). Zeker op het wereldtoneel doen dergelijke details ertoe.

De kracht van accessoires

Wie benieuwd is naar de kracht van accessoires, moet Mathildes garderobe maar eens goed in de gaten houden. Hoeden zo groot als een paraplu, torenhoge naaldhakken, oorbellen tot op de schouder: het komt allemaal voorbij. De bescheiden juwelenkluis in het Kasteel van Laken wordt ook steeds voller doordat de weg naar de veilinghuizen eindelijk gevonden is. Dat belooft dus nog veel goeds voor de toekomst, Sara of niet.

Niet te missen: een broekpak in een gewaagde maar geslaagde kleurencombinatie

Lees meer over Mathilde in de nieuwe Vorsten, nu te bestellen in de shop!