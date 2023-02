Derde dag Mathilde in Bangladesh in teken van klimaatverandering

De derde dag van het bezoek van de Belgische koningin Mathilde aan Bangladesh stond woensdag in het teken van klimaatverandering, een fenomeen waar Bangladesh zeer gevoelig voor is. Mathilde maakte onder meer een helikoptervlucht waarbij ze kon zien in welke mate het land wordt bedreigd door diverse natuurrampen, maakte het Belgische hof bekend op sociale media.

Bangladesh wordt jaarlijks getroffen door diverse natuurrampen, waaronder overstromingen en cyclonen. Ook de stijging van de zeespiegel en erosie bedreigen het land. De koningin kon dit tijdens een helikoptervlucht van Dhaka naar Khulna met eigen ogen aanschouwen.

Mathilde bracht verder onder meer een bezoek aan een zuiveringsinstallatie voor drinkwater in Sutarkhali Union, waar ze ook de lokale bevolking ontmoette die daar drinkwater vandaan haalt. Ook ging ze langs bij een van de grootste mangrovebossen ter wereld. Het bos is erg belangrijk voor de lokale bevolking omdat het een barrière vormt tegen natuurrampen en erosie. De vorstin sloot de dag af met een ontmoeting met premier Sheikh Hasina Wazed. Zij is sinds 2009 in functie en is bovendien verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Bangladesh.