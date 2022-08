Dochter Belgische prinses Delphine gaat in Nederland studeren

De dochter van de Belgische prinses Delphine, Joséphine (18), gaat in Nederland studeren. De nicht van koning Filip en kleindochter van de Belgische koning Albert zal de studie Liberal Arts and Sciences volgen aan een “niet nader genoemde” Nederlandse universiteit.

Hierbij gaat ze zich verdiepen in mensenrechten, meldt de Vlaamse krant HLN. Aanleiding voor deze studie is de jarenlange juridische strijd die haar moeder voerde tegen koning Albert, schrijft de krant.

Delphine hoorde op 17-jarige leeftijd dat Albert, die ze kende als goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Ze streed jaren om erkenning, maar de vader van koning Filip ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader was. Delphine dwong via een rechtszaak een DNA-test af en kreeg haar gelijk. Daarop kreeg ze de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.