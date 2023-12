Filip: Duitse geestesleven onuitputtelijke bron van inspiratie

De Belgische koning Filip sprak maandagavond tijdens het staatsbanket op Slot Bellevue in Berlijn vol lof over buurland Duitsland. In zijn toespraak noemde de vorst het Duitse geestesleven “een onuitputtelijke bron van inspiratie”.

“Zo zijn de Duitse filosofen diep doorgedrongen tot het innerlijke van de mens, op zoek naar de grens tussen subject en object, tussen vrije wil en morele wet”, zei Filip. “In de Duitse taal, de kunst en de muziek vinden we zowel deze diepgang terug, als onnoemelijke schoonheid. We zien haar ook in uw uitgestrekte land, met zijn heldere meren en oeroude wouden.”

De koning wees er ook op dat de “beste studenten” graag in Duitsland gaan studeren. Ook gaf hij aan uit te kijken naar zijn resterende programma in Berlijn. “Voor veel Belgen werd deze stad een tweede thuis. We houden van Berlijn, die staat voor creativiteit, openheid en vernieuwing.”