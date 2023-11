Filip en Mathilde bezoeken redactie van Franstalige krant Le Soir

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de redactie van Le Soir, een van de grotere Franstalige kranten van België. Het koningspaar sprak er onder meer met de redactie en de directie.

Het koninklijk paar kreeg op de redactie in Brussel een rondleiding langs verschillende onderdelen van het dagblad. Op beelden die zijn gedeeld op de Instagrampagina van het Belgische koningshuis is te zien dat de koning en koningin onder meer een kijkje namen bij de webredactie. Pierre Kroll, cartoonist, liet het koningspaar wat van zijn werk zien. Filip en Mathilde namen ook deel aan de opname van een podcast. Ook bekeken ze een wand waar enkele krantenpagina’s aan hingen.

Doel van het bezoek was om meer te weten te komen over de veranderingen waar de geschreven pers tegenwoordig mee te maken heeft. Het paar sprak de redactie onder meer over “technologische en inhoudelijke innovaties” die de krant heeft doorgevoerd om de lezer “kwalitatieve informatie aan te bieden”, aldus het Belgische hof.