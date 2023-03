Filip en Mathilde horen meer over vaccins in Kaapstad

De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben Afrigen Biologics Vaccines in Kaapstad bezocht tijdens hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Op beelden is te zien dat het paar, gehuld in labjassen, meer te horen krijgt over de vaccins die hier worden ontwikkeld.

Het bedrijf werkt onder meer samen met het Belgische bedrijf Univercells en ontwikkelde onder andere een coronavaccin. Daarnaast doet Afrigen Biologics Vaccines nu onderzoek naar andere veelvoorkomende ziektes in Afrika, zoals tuberculose en malaria, aldus het Belgische hof.

Na hun bezoek aan Afrigen Biologics Vaccines heeft het Belgische koningspaar de University of the Western Cape bezocht. Daar hoorden de koning en koningin meer over hun samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent met het oog op digitale inclusie.

De koning en koningin arriveerden woensdagavond in Zuid-Afrika voor hun staatsbezoek dat tot en met zondag duurt. Filip en Mathilde kwamen zaterdagmiddag lokale tijd aan in Kaapstad. Dit is de laatste stop van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika.