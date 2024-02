Filip en Mathilde leren over georganiseerde misdaad bij Europol

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag een flitsbezoek aan Nederland gebracht. Het Belgische koningspaar ging op bezoek bij het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, waar het paar leerde over de aanpak van georganiseerde misdaad.

Een groot deel van het bezoek was achter gesloten deuren, omdat de gesprekken ook over de onderzoekstechnieken gingen. Die moeten geheim blijven. Daarnaast kreeg het paar informatie over de aanpak van kindermisbruik en van onlinemisbruik van kinderen. Dat laatste was vooral voor koningin Mathilde interessant. Zij zet zich in voor Child Focus, een organisatie voor vermiste kinderen en kinderen die seksueel worden uitgebuit.

Europol-directeur Catherine De Bolle ontving Filip, Mathilde en de Belgische binnenlandminister Annelies Verlinden. Het gezelschap sprak ook met een aantal Belgische medewerkers. In totaal werken er vijftig Belgen bij Europol.

Europol is een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. De dienst helpt bij het voorkomen en bestrijden van zware georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Het bezoek van Filip en Mathilde stond al enige tijd op de planning, maar nu kwam het er pas van. Een goed moment, want België is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie.