Filip en Mathilde poseren voor achterkant van Brandenburger Tor

Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag geposeerd voor de achterkant van de Brandenburger Tor in Berlijn. Eerder op de dag is het Belgisch koningspaar in de Duitse hoofdstad geland voor een driedaags staatsbezoek.

Omdat het beroemde bouwwerk in de steigers staat, moesten Filip en Mathilde aan de achterkant van de Brandenburger Tor op de foto. Zij poseerden daar samen met Kai Wegner, de burgemeester van Berlijn, die de twee daar begroette. Aansluitend vond nog een kranslegging plaats bij de Neue Wache, een monument voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket op Slot Bellevue.

Woensdag gaat het staatsbezoek van Filip en Mathilde in Berlijn verder met afspraken die in het teken staan van economische samenwerking, ruimtevaart en groene energietransitie. Voor de koning staat er ook een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op het programma. Donderdag wordt het staatsbezoek voortgezet in Dresden voordat de Belgische koning en koningin in de avond weer naar huis vliegen.