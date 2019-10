Koning Filip stond dinsdagavond tijdens zijn staatsbezoek stil bij het overlijden van zijn oom groothertog Jean in april. De Belgische vorst, die dinsdag per trein met zijn vrouw Mathilde arriveerde voor een driedaagse reis, herdacht daarnaast ook Jeans vrouw die in 2005 het leven liet. “Laat mij toe naar aanleiding van dit weerzien allereerst te herinneren aan groothertog Jean, die ons amper zes maanden geleden heeft verlaten, en aan groothertogin Joséphine-Charlotte, de oudere zus van mijn vader. De geest van dit bezoek is doordrongen van hun geschiedenis en van alles wat zij ons hebben nagelaten”, speechte Filip op het groothertogelijk paleis.

Filip, die voor de tiende keer met Mathilde als koning en koningin op staatsbezoek in Luxemburg is, is naar eigen zeggen hartelijk ontvangen door zijn neef groothertog Henri. “De warme ontvangst die Luxemburg ons heeft voorbehouden, roept niet alleen bij onszelf, maar bij onze volledige delegatie, het beeld van een grote familiebijeenkomst op.”

Ook prees hij zijn neef als staatshoofd. “Beste Henri, het is nu al bijna twintig jaar dat je de fakkel van je vader hebt overgenomen. Tijdens al die jaren gaf je steeds het beste van jezelf aan je landgenoten. Ongedwongen, met klasse en oprechtheid. En met een bijzondere aandacht voor al wie je ontmoet.”

Filip en Mathilde zijn nog tot donderdag in Luxemburg. Dan reist het koningspaar wederom met de trein terug naar België.