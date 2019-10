De foto op de postzegel van kroonprinses Elisabeth, die volgende week maandag wordt uitgegeven, is door een wel heel bijzondere fotograaf genomen. Koning Filip zou zijn dochter zelf op de gevoelige plaat hebben vastgelegd, zeggen ingewijden in Het Nieuwsblad.

Elisabeth, die de zegel krijgt vanwege haar 18e verjaardag op 25 oktober, zou zijn geportretteerd in de tuin van het kasteel van Laken. “Deze shoot was een echt vader/dochter-moment”, aldus een bron. “De koning haalt geregeld zijn toestel boven. Als verdienstelijk hobbyfotograaf wist hij hoe hij zijn dochter voor de lens moest laten poseren. De prinses nam ook actief deel. Ze had een paar ideeën en samen met haar vader probeerde ze verschillende dingen uit. In onderling overleg kozen ze de beste foto, die ze aan Bpost hebben aangeleverd.”

Het kiekje zou een half jaar geleden zijn genomen. “De koning wilde de oudste van zijn vier kinderen tonen als een tiener die stevig in het echte leven staat: de prinses is uitgegroeid tot een sportief, meertalig en sociaal voelend meisje.” De postzegel is vanaf volgende week maandag te koop in meerdere postkantoren en de webwinkel van Bpost.

Het is niet voor het eerst dat de hertogin van Brabant, zoals haar officiële titel als troonopvolgster luidt, pronkt op een postzegel. De posterijen kwamen een jaar na haar geboorte al met een uitgave, en drie jaar geleden prijkte ze op zegels die het koninklijk gezin als thema hadden.