Koning Filip ontmoet 100-jarige Belgische verzetsvrouw

De Belgische koning Filip heeft in het kasteel in Laken een ontmoeting gehad met de honderdjarige Andrée Dumon. Het hof deelde woensdagavond een foto waarop de vorst lachend met de in een rolstoel zittende eeuweling poseert.

Dumon is op 5 september 100 jaar geworden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ze in het verzet en had ze volgens het paleis de bijnaam Nadine. Dumon hielp tijdens de oorlog geallieerde piloten die met hun toestel in bezet gebied waren neergeschoten. Met hulp van de verzetsvrouw konden zij via België, Frankrijk en Spanje de oversteek naar Engeland maken.

Volgens het Belgische hof werd Dumon echter verraden en werd ze gearresteerd en gedeporteerd naar de concentratiekampen Ravensbrück en Mauthausen. Hier werd ze in april 1945 bevrijd.