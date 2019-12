Koning Filip en koningin Mathilde vieren woensdag hun 20-jarig huwelijksjubileum. Het Belgische koningspaar heeft daarom een zeldzaam en openhartig interview gegeven aan de Franstalige omroep RTBF dat vrijdagavond werd uitgezonden. In het gesprek laat Filip merken na twee decennia nog altijd dol te zijn op zijn geliefde en vice versa.

De twee kunnen hun trouwdag op 4 december in 1999 nog goed herinneren. “Mijn verloofde, mijn echtgenote was buitengewoon – dat is ze nog steeds. Zij, met die magistrale bruidsjurk en dat boeket. Mensen moeten dat weten. Hoeveel woog het alweer?”, vroeg de koning aan zijn vrouw, zo meldt Het Nieuwsblad. Mathilde weet het niet meer precies, maar wel dat het erg zwaar was. “8 kilo, niet? 8 kilo!”

Het koningspaar, dat samen vier kinderen heeft, vindt evenwicht in hun gezin het belangrijkst. “We hebben geleerd grenzen te trekken tussen ons publiek leven en wat privé is. Met onze kinderen zijn we vooral ouders. Dat is belangrijk, zo’n evenwicht. Vanaf de geboorte van onze oudste tot bij ons vierde hebben we ons voorgenomen: onze functie mag hen niet raken. Wij, tweeën, proberen zoveel mogelijk tijd met hen te besteden, of het nu binnen het gezin is, dan wel door samen te sporten of op avontuur te gaan. We doen veel samen”, aldus de koningin.

Mysterie

Filip is na al die jaren nog steeds dolgelukkig met Mathilde. “Je moet nooit proberen te begrijpen hoe een koppel werkt. Het is een mysterie. Er is een geheim dat mij aantrok in mijn echtgenote. Het is die kleine vlam die er altijd is. Je moet die af en toe aansteken en laten branden. Het klopt dat mensen en dingen veranderen. Maar voor die vlam heb ik haar gekozen. Het raakt me. Nog altijd.” Ook de koningin is verre van uitgekeken op haar echtgenoot. “Hij blijft me verbazen. Ik leer altijd nieuwe dingen kennen. Bijvoorbeeld zijn artistieke kant. En zijn plezier in de muziek.”

Het koppel vindt dan ook dat de jaren voorbij zijn gevlogen. “We zijn er ons zelf niet altijd van bewust dat het al twintig jaar is. Er is zoveel gebeurd intussen: we hebben ons gezin gesticht, ons officieel leven is gevuld”, aldus Mathilde. Filip vulde aan dat ze hun jubileum samen vieren en de balans opmaken. “En dan denken we aan de volgende twintig jaar. We gaan de mensen om ons heen gelukkig blijven maken.”

Het interview werd twee weken geleden opgenomen in het kasteel van Laken.