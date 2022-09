Koningin Mathilde bij bijeenkomst over borstkanker

De Belgische koningin Mathilde heeft donderdag een bijeenkomst over borstkanker bijgewoond in Brussel. Het officiële Twitter-account van het Belgische koningshuis deelt een foto van de bijeenkomst.

De zitting vond plaats in Bozar, een kunstencentrum in Brussel dat voorheen bekend stond als het Paleis voor Schone Kunsten.

Het evenement is onderdeel van een Breast International Group (BIG)-campagne met de naam Act before they are gone die die in oktober wordt gelanceerd. Oktober staat al jarenlang bekend als de maand waarin veel aandacht voor borstkanker en het onderzoek naar de ziekte. Mathilde is erevoorzitter van de BIG en steunt onderzoeken naar borstkanker.