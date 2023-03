Koningin Mathilde vond Egypte-reis met dochter historisch

Koningin Mathilde van België vond de driedaagse reis met haar dochter prinses Elisabeth naar Egypte “historisch” en “uniek”. Dat zei ze op de laatste dag tegen de Vlaamse pers.

“Mijn man en ik stelden de reis vorig jaar voor aan Elisabeth en ze was meteen enthousiast. Het was héél bijzonder om met haar te reizen”, stelde de koningin. Volgens haar had haar dochter zich vooraf goed ingelezen en was de reis ook een goed leermoment voor de toekomst, als de prinses haar vader koning Filip opvolgt.

Het officiële bezoek van het duo stond in het teken van de archeologie. De reis had dan ook als doel om de belangrijke rol te benadrukken, die de vroegere koningin Elisabeth gespeeld heeft voor de egyptologie.

“Elisabeth en ik hebben hier enorm van genoten. Ze heeft zoveel bijgeleerd”, aldus Mathilde. Ook over werk van de Belgische en Egyptische archeologen bijvoorbeeld. “Ze werken in veel stof, kleine ruimtes waar het warm is, maar vol passie. Ik hoop straks nog meer met hen te kunnen praten.”

Het was voor Mathilde en Elisabeth niet de eerste reis die ze samen maakten. In 2019 nam de koningin haar oudste dochter al eens mee naar een Unicef-missie in Kenia.