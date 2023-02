Koningin Mathilde voor VN op werkbezoek in Bangladesh

De Belgische koningin Mathilde is maandagochtend aangekomen in Bangladesh. De vrouw van koning Filip is in het land voor een driedaags bezoek, dat plaatsvindt in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De SDG’s werden in 2015 door de Verenigde Naties gezamenlijk afgesproken. Sinds 2016 is de Belgische koningin pleitbezorger van de zeventien ontwikkelingsdoelen.

Bij aankomst op de luchthaven werd Mathilde ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassadeur in Bangladesh. De koningin begint haar rondreis met een bezoek aan een fabriek in de hoofdstad Dhaka. Later op de dag gaat zij langs bij een school in een sloppenwijk, die wordt gesteund door UNICEF.

Dinsdag staat onder meer een bezoek aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld op de agenda van Mathilde. De laatste dag staat in het teken van klimaatverandering. De koningin ontmoet dan enkele organisaties die het land proberen te beschermen tegen natuurrampen. Bangladesh is zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.