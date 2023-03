Mathilde en Elisabeth aangekomen in Caïro

De Belgische koningin Mathilde en haar dochter prinses Elisabeth zijn dinsdagmiddag aangekomen in Caïro. Dat meldt de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op Twitter.

De reis werd afgetrapt met de opening van een tentoonstelling over koningin Elisabeth en de Belgische Egyptologie. De voormalig koningin heeft veel gedaan voor Egyptologie in België.

De 50-jarige Mathilde en de 21-jarige Elisabeth brengen samen een driedaags bezoek aan Egypte. Tijdens de reis zullen de twee langsgaan bij verscheidene archeologische plekken. Onder meer het graf van Toetanchamon komt aan bod.

Het is niet de eerste keer dat de 21-jarige troonopvolgster op officiële werkreis gaat. In 2019 gingen Elisabeth en de koningin op Unicef-missie in Kenia.