België

Mathilde en Elisabeth betreden tombe van Toetanchamon in Egypte

Queen Mathilde and Princess Elisabeth arrived in Egypt for a working visit 100 years after the Visit of Queen Elisabeth of Belgium. The queen and the princess visited the tomb of Tutankhamon Luxor, Egypt, March 15, 2023. Photo by Olivier Polet/ABACAPRESS.COM