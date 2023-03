Zien: Mathilde en Elisabeth maken oude foto koningin Elisabeth na

Koningin Mathilde van België en haar dochter prinses Elisabeth hebben op de eerste dag van hun gezamenlijke bezoek aan Egypte op precies dezelfde plaats geposeerd als koningin Elisabeth honderd jaar geleden deed. Het resultaat deelt het hof woensdagochtend via sociale media.

“Toen en nu: honderd jaar geleden verbleef koningin Elisabeth in hetzelfde hotel als de koningin en prinses Elisabeth nu”, staat in het onderschrift. De betovergrootmoeder van Elisabeth poseerde op het balkon van het hotel en de prinses deed dat nu weer. De balustrade is nog hetzelfde al is het uitzicht door de jaren heen wel iets veranderd.

De 50-jarige Mathilde en de 21-jarige Elisabeth brengen samen een driedaags bezoek aan Egypte. De reis is een eerbetoon aan de echtgenote van koning Albert I. Zij bezocht Egypte meerdere keren. Een van haar reizen vond exact honderd jaar geleden plaats.