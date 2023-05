Mathilde op driedaagse reis naar Vietnam voor Unicef

De Belgische koningin Mathilde is dinsdag begonnen aan een driedaagse reis naar Vietnam. De vorstin reist naar het Aziatische land in haar rol als erevoorzitter van Unicef België.

Mathilde landde dinsdagmiddag (lokale tijd) in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Op de eerste dag van de reis staat onder meer een bezoek aan het presidentieel paleis op het programma. Daar ontmoet de koningin de Vietnamese president Vo Van Thuong.

De komende dagen gaat de echtgenote van koning Filip naar de noordelijke provincie Lao Cai. Onder meer onderwijs, mentale gezondheid en voeding zijn onderwerpen die aan bod zullen komen.

De vorige keer dat Mathilde voor Unicef op reis ging, is al even geleden. In 2019 ging zij op Unicef-missie naar Kenia. Toen werd zij vergezeld door haar dochter, prinses Elisabeth.