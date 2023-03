Prinses Elisabeth wil op betovergrootmoeder lijken

De Belgische prinses Elisabeth heeft in haar eerste interview haar bewondering uitgesproken voor haar betovergrootmoeder koningin Elisabeth. De 21-jarige troonopvolgster noemde haar op de derde en laatste dag van haar Egypte-reis “een inspirerende vrouw” en hoopt op een dag op haar te lijken.

Elisabeth was de afgelopen dagen samen met haar moeder koningin Mathilde naar Egypte afgereisd. Ze traden gezamenlijk in de voetsporen van koningin Elisabeth, die een passie had voor het land en honderd jaar geleden dezelfde plaatsen aandeed.

Voor Elisabeth was het dan ook “een heel mooi moment” om de reis met haar betovergrootmoeder en haar moeder te delen. Haar naamgenoot was op vele fronten inspirerend, zo vertelde ze aan de Vlaamse pers. “Ze was avontuurlijk, had een passie voor Egypte, maar ook voor muziek. Zij was ook sociaal geëngageerd. Graag zou ik in de toekomst op haar willen lijken.”

Oxford

De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde hoopt echter ook van haar moeder te kunnen leren. “Zij is heel energiek en dynamisch en ze heeft die passie om naar mensen te luisteren.”

De derde en laatste dag van het officieel bezoek stond in het teken van de archeologie. Het duo werd door archeologen van de KU Leuven rondgeleid door actieve opgravingen in Dayr-al-Barsha, iets wat Elisabeth gezien haar studie Geschiedenis in Oxford wel kon waarderen. Door geschiedenis kan je volgens haar “de toekomst en het heden” beter begrijpen.