Vlaamse tv komt met ‘spraakmakende docureeks’ over prins Laurent

Canvas komt in april met een documentairereeks over prins Laurent, de jongere broer van de Belgische koning Filip. De Belgische tv-zender prijst de vierdelige reeks Laurent, prins op overschot aan als “spraakmakend”.

Volgens Canvas portretteert de reeks prins Laurent “op een respectvolle manier, maar gaat ongemakkelijke onderwerpen niet uit de weg”. Er wordt gesproken met vertrouwelingen, royaltykenners, (voormalige) politici en journalisten. Zo zijn bijvoorbeeld koningshuisdeskundige Jan Van den Berghe, onderzoeksjournalist Mario Danneels en voormalig burgemeester van Brussel François-Xavier de Donnea te zien.

De vier afleveringen zijn niet chronologisch, maar thematisch opgebouwd. Zo is de tweede aflevering gewijd aan de wisselvallige populariteit van de 59-jarige Laurent, die in het verleden wel eens werd omschreven als het ‘enfant terrible’ van de koninklijke familie. Ook wordt in een aflevering aandacht besteed aan het liefdesleven van de prins en gaat de laatste aflevering over de maatschappelijke betrokkenheid van Laurent, die ook bekend staat om zijn inzet voor dierenrechten en milieu.

Laurent, prins op overschot is vanaf woensdag 19 april elke week te zien op Canvas.