Voormalig K3-zangeres geeft prinses Delphine een trui

Voormalig K3-zangeres Karen Damen heeft prinses Delhine een trui cadeau gedaan. De Belgische prinses deelt dinsdag in haar Instagram Stories een foto van de verrassing.

Damen verraste Delphine maandag achter de schermen bij de talkshow De Tafel Van Vier van Gert Verhulst met een geruite sweater van haar kledingmerk Kristina Knitwear. “Wat een prachtige verrassing”, schrijft de prinses.

Ze waren allebei te gast in het praatprogramma en dat was volgens Delphine erg gezellig. “In goed gezelschap”, blikt ze een dag later terug.