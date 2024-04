Win met NS International een treinreis naar koninklijk Brussel

Op slechts twee uur treinreizen vanaf Amsterdam staat je midden in het Brussel van koning Filip en koningin Mathilde. Zij kennen er als geen ander de adresjes voor de mooiste kleding, goed eten en zoete versnaperingen. Kortom, het Belgische bourgondische leven met een fijne Franse slag. Met deze tips maak je van een weekendje Brussel een succes.

1. Groen moet je doen

Oneindig veel zeldzame planten beschermd door een bijzonder glazen bouwwerk: het is de verdienste van koning Leopold II dat het Belgische koningspaar de imposante Koninklijke Serres in de achtertuin heeft. Het is de plek waar de koninginnen Mathilde en Máxima na een staatsbanket koffie drinken, maar ook het gewone volk kan zich aan het groene bad laven. Elk voorjaar opent Filip voor enkele weken de deuren van zijn indrukwekkende serres bij zijn kasteel in Laken. De kaartjes vliegen razendsnel weg, dus houd koninklijke-serres-royales.be in de gaten voor de kaartverkoop die begin april start.





2. Net zo kleurrijk

Mathilde kan er binnenlopen wanneer ze wil en ook Máxima rijdt er een paar keer per jaar naartoe: de winkel van Natan aan de Naamsestraat 78. Ontwerper douard Vermeulen ontvangt ze daar niet voor niks met alle egards, beide dames shoppen er een aanzienlijk deel van hun jaarlijkse garderobe. Voor de ietwat bescheidener portemonnee blijft het bij window shoppen, maar het merk Essentiel Antwerp is net zo kleurrijk en anders dan anders. Winkels zitten aan de Jean Stasstraat 18 en de Antoine Dansaertstraat 76.

3. Belgisch en Bourgondisch

Het ultrachique sterrenrestaurant Comme chez Soi serveert kunstwerkjes voor de fijnproevers; een lunch begint bij 75 euro. Niet voor niks neemt de koninklijke familie hooggeplaatste gasten hiermee naartoe voor een privédiner. Voor een sneller en budgetvriendelijker hapje zijn Voisin Bistrobar en Chez Frans (Hoge-Bruggelaan 30) aanraders. Schijnt de zon, dan is een moules frites en een wit wijntje op het terras het ultieme lekkere leven in Brusselse stijl.

Binnen bij Comme Chez Soi

4. Vele gedaantes

Natuurlijk is een wandeling door het centrum van Brussel pas compleet met een kijkje bij Manneken Pis, maar een bezoek aan Garderobe Manneken Pis maakt de beleving helemaal af. Meer dan duizend kostuums van het iconische mannetje zijn hier verzameld. Recent toegevoegd in de collectie is het oranje pakje dat Edouard Vermeulen speciaal ontwierp voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België. Kijk op mannekenpis.brussels/nl voor de openingstijden.

5. Schone kunsten

Het kunstcentrum Bozar (fonetisch voor Beaux Arts), Mathilde zou het blind kunnen vinden als het zou moeten. Het voormalig Paleis voor Schone Kunsten is regelmatig decor voor koninklijke evenementen, zoals de Koningin Elisabethwedstrijd en de Prelude, het klassiek concert aan de vooravond van de Nationale Feestdag. Kunst- en cultuurliefhebbers van alle leeftijden kunnen er hun hart ophalen met een uitgebreid programma in vele disciplines. Bekijk bozar.be voor het actuele programma en de verschillende tentoonstellingen.





6. Belgische chocolade

In Brussel eet men chocolade! Onze Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter tipt onder meer Pierre Marcolini en Neuhaus voor smakelijke chocolade en pralines. Echte hofleverancier is Patisserie Wittamer, waar de koninklijke familie hun taarte bestelt en die ook de bruidstaart van Filip en Mathilde maakte. Geen tijd voor een tripje naar Brussel? Je bestelt bij Marcolini en Neuhaus ook eenvoudig online zodat de chocolade gewoon naar je toekomt.

Wittamer

Neuhaus

7. Voor de meiden

Ook voor de jonge prinsessen biedt Brussel alle mogelijkheden om een nieuwe garderobe te shoppen. Niet alleen Elisabeth en zusje Eléonore, ook prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vullen graag hun mandje met kleren en accessoires bij Maje, Sandro en Ba&sh. Dat doen ze ongetwijfeld veel online vanaf de bank, maar even met moeder mee naar Brussel is natuurlijk ook geen straf.

Alexia shopt graag bij Maje

8. Over de paleisvloer

Wonen doen Filip en Mathilde in Laken, wat het Koninklijk Paleis in Brussel als het ware het

Noordeinde van België maakt. In de zomer na de Nationale Feestdag gaan de deuren open voor publiek, om met eigen ogen te kunnen zien wat normaal gesproken hooggeplaatste gasten van de koning aanschouwen als ze op het paleis worden ontvangen voor vergaderingen, recepties of audiënties. Het paleis wordt op dit moment (met name aan de buitenzijde) grondig gerenoveerd om het paleis onder meer goed te isoleren, daarom was er geen openstelling in 2023. Via monarchie.be blijf je op de hoogte van een eventuele openstelling in 2024.

9. Per spoor

Instappen in Amsterdam en binnen twee uur uitstappen in hartje Brussel, dat kan met NS International. Geen files, geen parkeerstress én goed voor het milieu. Het is ook nog eens uiterst koninklijk: Willem-Alexander en Máxima gingen vorige zomer met de trein op staatsbezoek bij de zuiderburen!

WIN twee retourtjes Brussel

