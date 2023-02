Zelenski spreekt koning Filip in Brussel

De Belgische koning Filip heeft donderdag een ontmoeting gehad met Volodimir Zelenski. De Oekraïense president bezocht hem in het koninklijk paleis in Brussel. Bij het gesprek was ook premier Alexander De Croo aanwezig.

Volgens persbureau Belga was de ontmoeting een gelegenheid voor de koning om Zelenski naar de situatie in Oekraïne te vragen en de Belgische steun uit te spreken.

Eerder op de dag sprak Zelenski al op een speciaal voor hem bijeengeroepen plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel. Ook sprak hij het Europees Parlement toe.

Woensdag was Zelenski nog in Londen en Parijs. In Londen werd hij ontvangen op Buckingham Palace en had hij een kort gesprek met koning Charles.