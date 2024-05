Deens koninklijk huis wijzigt beleid rond beschermheerschappen

Het Deense koninklijk huis gaat onder koning Frederik fors minder beschermheerschappen aan. Uit een persbericht van het Deense hof blijkt dat de leden van de koninklijke familie de komende tijd pleitbezorger zullen zijn van 140 organisaties en verenigingen. Dat waren er tot de troonswisseling eerder dit jaar 258.

Het besluit over aan welke organisaties de royals verbonden blijven en aan welke niet meer is gemaakt op basis van zowel historische omstandigheden als speciale aandachtsgebieden en interesses van de koningshuisleden, schrijft het Deense hof. Daarnaast is het aantal patronages afgestemd op de andere werkzaamheden van de leden van de familie, waardoor zij ook voldoende tijd hebben om zich voor de organisaties in te zetten.

“Door de eeuwen heen heeft het beschermheerschap van het koninklijk huis het belangrijke werk van non-profitorganisaties in Denemarken, in het gemenebest en in het buitenland ondersteund. Het is een traditie die we met trots voortzetten en waar we als verenigde familie onze stempel op zullen drukken”, zeggen koning Frederik en koningin Mary in de verklaring.

Vijf jaar

Nieuw is ook dat de verbintenissen met de organisaties en verenigingen voor een periode van vijf jaar worden gesloten. De instanties kunnen tegen het einde van die periode verlenging aanvragen. Voor het koninklijk huis betekent de tijdslimiet dat zij voortdurend de mogelijkheid hebben om zich aan een nieuwe organisatie te verbinden in lijn met hoe de maatschappij zich ontwikkelt, aldus het hof. De organisaties waar de familie afscheid van neemt, kunnen nog wel een werkbezoek van het koninklijk huis aanvragen.

De 140 patronages zijn verdeeld over koning Frederik, koningin Mary en koningin Margrethe. Ook Frederiks jongere broer prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie, alsook prinses Benedikte, de zus van koningin Margrethe, zullen zich de komende jaren weer inzetten voor de Deense organisaties en verenigingen.