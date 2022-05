Het meisje en haar prins: Mary van Denemarken

Door Karlijn Hoftijzer

Ervan dromen doen velen, maar slecht weinigen krijgen de kans om te trouwen met een echte prins. Máxima deed het, en ook in andere Europese landen stonden ‘gewone’ jonge vrouwen op hun trouwdag naast een prins. Deze serie verzamelt de romances van de ‘burgermeisjes’ en hun prinsen. In deze aflevering: kroonprinses Mary van Denemarken wilde liever een Australiër.

Een jonge Mary in Tasmanië

‘Heb je wel door met wie je net stond te praten?’ Mary Donaldson moet aan haar vrienden bekennen dat ze geen flauw benul heeft wie de charmante man is met wie ze zojuist aan de bar een praatje heeft gemaakt. Hij blijkt de Deense prins Frederik te zijn, die naar haar kant van de wereld is gevlogen om de Olympische Spelen in Sydney mee te maken. Die ontmoeting is het begin van een verliefdheid die er niet ineens, bam, is. Maar het zaadje is geplant en groeit al snel uit tot iets serieus. ‘Ik vond het jammer dat hij geen Australiër was’, bekent Mary achteraf.

Het verliefde stel enkele dagen voor hun huwelijk

Na de spelen moet Frederik weer naar huis, maar hij houdt contact via telefoon en e-mail. Ze wisselen onder meer gedichten en liedjes uit. ‘Ik voelde me onzeker over onze liefde. Hij kwam uit zo’n ander milieu en ik wist niet of we elkaar weer zouden zien.’ Als Frederik de kans ziet om naar Down Under af te reizen, brengen ze veel tijd door aan het strand. Ze staan vroeg op om te zwemmen om daarna te ontbijten met zeezicht. Ondanks alle onzekerheid en de grote afstand houdt de liefde stand. Mary verhuist naar Parijs. Ze zegt haar baan bij een makelaarskantoor op en gaat aan de slag als docent Engels. Heel traditioneel vraagt Frederik om de hand van Mary in een brief aan zijn toekomstige schoonvader. Vader Donaldson geeft zijn zegen. Frederik is immers de perfecte schoonzoon, die ook gewoon het ontbijt op tafel zet voor zijn schoonfamilie.

Mary showt haar verlovingsring aan de pers

Mary en Frederik trouwen op 14 mei 2004 in Kopenhagen

Mary weet nog precies op welk moment ze zich realiseerde dat ze niet met zomaar een man verkering had. ‘Hij verliet casual gekleed de kamer en kwam terug in een indrukwekkend uniform. Maar het was dezelfde Frederik.’ De verloving wordt aangekondigd en met haar beste Deens windt Mary tijdens de persconferentie de Denen om haar vinger. ‘Ik kan moeilijk omschrijven hoe het was om op het balkon te staan. Alsof ik uit mijn lijf trad. Al die mensen stonden daar om ons te feliciteren, maar het was raar om mij in dat plaatje te plaatsen.’ Op het moment dat Mary haar opwachting op het balkon maakt, heeft ze al hard gewerkt aan haar Deens én volgt ze lessen om zich voor te bereiden op haar rol als een toekomstig koningin. Voor de rest leunt ze op de ervaring van Frederik, in hem heeft ze een goede leraar.



In 2018, op het verjaardagsfeestje voor Frederiks 50ste verjaardag in het paleis.

Fast forward naar 2018. Frederik, nu de vader van haar vier kinderen, viert zijn 50ste verjaardag. In een grappige maar vooral liefdevolle speech herhaalt Mary te midden van tout royal Europa de woorden waarmee Frederik haar in zijn leven uitnodigde. To dare is to loose ones footing for a moment. Not to dare is to loose oneself. ‘We durfden een stuk van ons hart in elkaars hand te leggen’, zegt Mary. ‘Ik ben zo blij dat je ‘swept me off my feet.’