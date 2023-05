Artiesten vieren gekroonde Charles tijdens kroningsconcert

De festiviteiten rond de kroning van koning Charles gaan zondag verder. Na speciale lunches door het hele land is er in de avond bij Windsor Castle een kroningsconcert. Meerdere grote artiesten treden er op voor de zaterdag gekroonde koning en koningin Camilla en hun familie.

Op een podium in de vorm van de Britse vlag staan onder anderen Lionel Richie, Katy Perry en Take That. Ook artiesten als Andrea Bocelli, Olly Murs en Paloma Faith verzorgen een optreden. Daarnaast is er een gezamenlijke voorstelling van onder meer het koninklijke ballet en de koninklijke opera. Ook worden er videoboodschappen van onder anderen Tom Cruise, Tom Jones en Joan Collins en sketches op een groot scherm getoond. De avond wordt gepresenteerd door Downton Abbey-acteur Hugh Bonneville.

Er worden zo’n 20.000 bezoekers verwacht bij het evenement. Ongeveer de helft daarvan is vrijwilliger bij een organisatie waar Charles en Camilla bij betrokken zijn. De rest van de tickets zijn gratis verloot na een aanmelding. Bij het toekennen van die kaarten is rekening gehouden met de woonplaats om te zorgen dat mensen uit alle regio’s bij het evenement zijn.

Het concert wordt live uitgezonden door de BBC. De omroep is ook verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement.