Beveiligers: gek als Harry zelf voor politiebescherming betaalt

Oud-beveiligers van de Britse koninklijke familie vinden het vreemd als prins Harry zelf voor zijn politiebescherming zou betalen. De hertog van Sussex liet zondag weten niet veilig naar zijn thuisland te kunnen komen omdat hij en zijn gezin geen recht meer hebben op dergelijke beveiliging sinds zijn stap terug binnen het koningshuis.

De hertog van Sussex betaalt thuis in Californië voor zijn eigen beveiliging. De Amerikaanse beveiligingsdienst van Harry en Meghan krijgt echter geen toegang tot bepaalde Britse documenten die de veiligheid van de familie zouden moeten waarborgen. De prins zei daarom best zelf te willen betalen voor politiebescherming, maar dat werd geweigerd.

Volgens oud-beveiligers zou het ook een rare oplossing zijn. “Dat schept een precedent. Wie is dan de werkgever? Waarom zou bijvoorbeeld Bill Gates geen officiële bescherming kunnen krijgen als hij aanbiedt daarvoor te betalen”, zegt Simon Morgan, die als beveiliger voor het Britse koningshuis heeft gewerkt, tegen The Times. Dai Davies, voormalig hoofd van de beveiliging is het daarmee eens. Ook hij vindt dat het aan anderen het “verkeerde voorbeeld” geeft.

Morgan zegt wel dat Harry meer risico loopt dan andere beroemdheden. “Hij is nog steeds de kleinzoon van de koningin en zoon van de toekomstige koning. Hij is twee keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Daardoor loopt hij wel een groter risico.”