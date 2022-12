Camilla lovend over goed doel voor daklozen in Groot-Brittannië

Koningin-gemalin Camilla sprak bij haar bezoek aan een goed doel voor daklozen in het Verenigd Koninkrijk veel lovende woorden over de betrokken medewerkers. Dit deed ze in een korte toespraak die ze uit de losse pols gaf tijdens haar bezoek aan Emmaus in Londen.

“Ik geloof dat het mijn dertiende of veertiende bezoek is aan een Emmaus-gemeenschap”, zegt ze in een video die Daily Mail-verslaggever Rebecca English plaatste op haar Twitter-account. “En elke keer als ik er eentje bezoek ga ik weg met het heerlijke gevoel dat het een gemeenschap vol mensen is die voor elkaar zorgt. Dus ik wil graag iedereen bedanken die daarbij betrokken is.”

Emmaus zet zich in voor daklozen en biedt daarbij meer dan alleen een bed. Ook wordt er een tijdelijke thuissituatie gecreëerd en gezocht naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De activiteiten zijn met name gericht op het terugwinnen van zelfvertrouwen bij de daklozen.

Het is de bedoeling dat er binnen afzienbare tijd ook compleet vrouwelijke gemeenschappen opgezet worden, iets waar Camilla erg naar uitkijkt. “Ik denk dat dat erg belangrijk is. En zoals ik eerder al gezegd heb: als dat er inderdaad van komt, zou ik graag degene zijn die er eentje opent.”