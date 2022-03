Camilla: neem kinderen op Wereldboekendag mee naar boekwinkel

Camilla, de hertogin van Cornwall, vindt dat ouders en grootouders hun (klein)kinderen moeten aansporen om te lezen. De echtgenote van prins Charles roept hen in de Daily Mirror op om kinderen donderdag op Wereldboekendag, een dag die lezen moet stimuleren, mee te nemen naar de boekwinkel.

“We weten dat lezen voor het plezier de belangrijkste indicator is voor het toekomstige succes van een kind – meer dan de gezinssituatie, het opleidingsniveau van de ouders of het inkomen. En toch zijn er nog steeds ongeveer 400.000 kinderen in ons land die geen eigen boek hebben”, schrijft Camilla. “Uit recent onderzoek van diverse onderwijsdeskundigen en organisaties blijkt dat sommige leerlingen aan de middelbare school beginnen met een leesleeftijd van zes. In 2019 bleek uit een onderzoek van de National Literacy Trust (waarvan ik de zeer trotse beschermvrouw ben) dat slechts een kwart van de 8 tot 18-jarigen dagelijks leest.”

De hertogin vindt het daarom belangrijk dat lezen wordt gestimuleerd, onder meer op Wereldboekendag. “Als we lezen, begrijpen we onszelf beter, begrijpen we anderen beter en maken we vrienden voor het leven.”