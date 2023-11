Camilla ontvangt genomineerden en oud-winnaars Booker Prize

Koningin Camilla heeft donderdag de genomineerden van de komende Booker Prize en enkele oud-winnaars van de prestigieuze literatuurprijs ontmoet. De vorstin ontving ze tijdens een receptie op Clarence House.

Dit jaar zijn de genomineerden Sarah Bernstein voor Study for Obedience, Jonathan Escoffery voor If I Survive You, Paul Lynch voor Prophet Song, Paul Harding voor The Other Eden, Chetna Maroo voor Western Lane en Paul Murray voor The Bee Sting. De winnaar, die wordt gekozen door een vakjury krijgt een prijs van 50.000 pond (zo’n 57.000 euro). De andere genomineerden krijgen ieder een bedrag van 2500 euro. De winnaar wordt zondag bekendgemaakt.

De prijs is bedoeld voor auteurs van een Engelstalig boek. De winnaar krijgt 50.000 pond (bijna 58.000 euro). Schrijver en dichter Lucas Rijneveld was in 2020 de eerste Nederlandse winnaar met de Engelse vertaling van zijn boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening).