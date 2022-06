Catherine bezoekt centrum dat baby- en kinderspullen doneert

Hertogin van Cambridge Catherine heeft woensdag een bezoek gebracht aan Little Village Brent in Londen. Dit goede doel doneert kleding, speelgoed en spullen voor baby’s en jonge kinderen aan gezinnen in nood. Het is het eerste bezoekje van de hertogin na het feestweekend waarin werd stilgestaan bij het platina jubileum van koningin Elizabeth op de troon.

Tijdens haar bezoek ontmoette Catherine medewerkers en vrijwilligers van het centrum. Ze keek mee terwijl het personeel gedoneerde spullen verzamelde om weg te geven. Ook sprak ze met een gezin dat ondersteund wordt en spullen krijgt van Little Village. De leden van het gezin deelden hun ervaringen met de hertogin en vertelden dat ze zelf uit de grote collectie van de organisatie spullen konden kiezen die ze nodig hadden.

De organisatie werd in 2016 in Londen opgezet en heeft daar tot nu toe bijna 20.000 verzoeken voor hulp ingewilligd. In totaal zijn er acht centra van Little Village, het centrum in het Londense district Brent opende in november vorig jaar. De spullen die aan gezinnen in nood gegeven worden variëren van slabbetjes, bedden en buggy’s tot toiletartikelen, speelgoed en kledingstukken.