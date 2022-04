Charles deelt in plaats van Elizabeth speciale munten uit

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben donderdag de kerkdienst ter gelegenheid van Witte Donderdag bijgewoond in St. George’s Chapel op Windsor Castle. Zij vervingen koningin Elizabeth, nadat Buckingham Palace vorige week had bekendgemaakt dat zij de dienst zou overslaan.

Charles deelde na afloop van de dienst traditiegetrouw muntstukken uit, de zogeheten maundy coins. Die zijn voor gepensioneerden die veel hebben betekend voor de lokale gemeenschap en de kerk. Dit jaar werden de muntstukken uitgedeeld aan 96 mannen en vrouwen, één voor elk van haar levensjaren. De Queen hoopt volgende week, op 21 april, haar 96e verjaardag te vieren.

Elke ontvanger kreeg twee beursjes met munten, een witte en een rode. In het witte beursje zat in totaal 96 pence, in het rode een herdenkingsmunt van vijf pond en een stuk van 50 pence. De speciale munten zijn vaak in trek bij verzamelaars.

Donderdag werd ook bekend dat Elizabeth niet aanwezig zal zijn bij de traditionele paasdienst op zondag. Een reden voor de afwezigheid van de koningin is niet gegeven. De 95-jarige Elizabeth kampt de laatste tijd met gezondheidsklachten. Ze raakte besmet met het coronavirus en was ook slecht ter been. Sindsdien is ze een stuk minder in het openbaar verschenen.