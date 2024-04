Charles ziet voor het eerst ‘elegante’ biljetten met zijn gezicht

De Britse koning Charles heeft dinsdag voor het eerst zijn eigen beeltenis op een bankbiljet gezien. Gouverneur van de centrale bank Andrew Bailey kwam langs op Buckingham Palace om de eerste bankbiljetten met het portret van Charles aan de koning te laten zien.

Het gaat om biljetten van 5, 10, 20 en 50 pond. Volgens de BBC was Charles tevreden en noemde hij het ontwerp “zeer elegant”.

Het is pas de eerste keer dat The Bank of England (BoE) het portret van de monarch op bankbiljetten wijzigt. Wijlen koningin Elizabeth was de eerste monarch wiens beeltenis op biljetten van de BoE verscheen, in 1960.

De Britse bankbiljetten met het gezicht van Charles komen vanaf 5 juni in omloop. Biljetten met het portret van Elizabeth kunnen nog wel worden gebruikt.