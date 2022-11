Diana-actrice Elizabeth Debicki wil door na kritiek op The Crown

Elizabeth Debicki, die de rol van prinses Diana speelt in het aankomende vijfde seizoen van de Netflix-serie The Crown, hoopt dat mensen “verder kunnen gaan” nu de streamingdienst na aanhoudende kritiek een disclaimer aan het drama heeft toegevoegd.

“Misschien kunnen we nu stoppen met erover praten en verdergaan”, zei de 32-jarige actrice in gesprek met Radio Times. Ze beseft wel dat een disclaimer nuttig kan zijn. “Als het behulpzaam is voor sommige mensen, dan is dat maar zo.”

Netflix besloot vorige maand een boodschap toe te voegen aan de trailer voor het vijfde seizoen, waarin wordt benadrukt dat de serie een “fictieve dramatisering” is van het verhaal van koningin Elizabeth. Dat gebeurde na kritiek van onder anderen actrice Judi Dench. Die noemde verhaallijnen in het nieuwe seizoen “gruwelijk onjuist”.

Voor Debicki was het altijd al duidelijk dat nooit helemaal duidelijk is wat zich achter gesloten deuren afspeelt. “Een schrijver interpreteert wat mogelijk is gebeurd”. Volgens haar ligt daarin ook de charme van de serie. “Er is enorm veel ruimte voor interpretatie en dat is de schoonheid van The Crown, dat je een andere boodschap ontvangt afhankelijk van wie je bent. Voor mij is dat goed drama.”