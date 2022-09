Engels voetbal dinsdag hervat na rouw om overleden Elizabeth

Het Engelse voetbal wordt dinsdag hervat. Afgelopen weekend lagen alle competities in Engeland stil als blijk van respect voor koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Vanaf dinsdag rolt de bal weer in de Engelse voetbalstadions.

Bij alle wedstrijden wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden en het volkslied gezongen. De spelers dragen rouwbanden en de vlaggen in de stadions hangen halfstok.

In de Premier League, de Engelse topcompetitie, begint de volgende speelronde vrijdag met de wedstrijd Aston Villa – Southampton. In de lagere regionen wordt dinsdag al weer gevoetbald.

Ajax en PSV gaan deze week naar Engeland voor Europese wedstrijden. Ajax neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Liverpool, PSV treft donderdag Arsenal in Londen. Het doorgaan van die wedstrijd is nog steeds onzeker. De Europese voetbalbond UEFA heeft nog geen antwoord gegeven op vragen daarover.