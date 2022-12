Harry en Meghan: mensen zagen niet hoe wij echt leefden

Prins Harry en zijn vrouw Meghan vinden dat het publiek niet doorhad hoe zij achter de schermen leefden. Dat zeggen zij in het vierde deel van hun veelbesproken Netflix-documentaire Harry & Meghan.

“Kensington Palace klinkt heel koninklijk”, zegt Meghan. “Natuurlijk doet het dat, het woord paleis zit in de naam.” De twee leefden echter in Nottingham Cottage. “En dat was klein”, aldus Meghan “Het huisje helt zelfs licht over”, vult Harry aan. Volgens Meghan stootte Harry zijn hoofd zelfs constant omdat de plafonds in het huis heel laag waren.

Toen Oprah een bezoek bracht aan het stel in Nottingham Cottage kon zij, volgens Harry, haar ogen niet geloven. “Oprah kwam binnen, ze ging zitten en zei: Dit zou niemand ooit geloven”, aldus Harry. Meghan lacht en zegt dan: “Nee, dit zou nooit iemand geloven.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.