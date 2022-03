Herdenking bevat elementen van trouwdag Elizabeth en Philip

De herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip bevat dinsdag elementen van de trouwdag van hem en koningin Elizabeth. Zo komen bepaalde bloemen en muziekstukken van de bruiloft op 20 november 1947 terug in de dienst.

Buckingham Palace maakte aan verscheidene Britse media bekend dat koningin Elizabeth “actief betrokken” is geweest bij de invulling van de dienst. “Er komen veel elementen terug die aan de wensen van de koningin voldoen.”

De muziek op de bruiloft van Philip en Elizabeth werd toentertijd speciaal voor de trouwdag gecomponeerd door William Neil McKie, een Australische orgelist en koorleider in de Westminster Abbey. Hij deed een aantal jaar later, in 1953, hetzelfde voor de kroning van Elizabeth. De bruid hield een boeket van orchideeën vast. Het ging om drie verschillende soorten die speciaal voor die dag werden gekweekt.

Op 9 april 2021 overleed prins Philip op 99-jarige leeftijd in zijn slaap. Vanwege de coronacrisis kon slechts een klein groepje mensen de uitvaart bijwonen. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, zijn vorsten uit heel Europa naar Londen gereisd voor de dienst. Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix herdenken het leven van de Britse prins.