ITV: presentatoren drongen niet voor in rij voor Elizabeth

ITV laat weten dat de presentatoren Holly Willoughby en Phillip Schofield niet hebben voorgedrongen in de rij, nadat veel mensen boos reageerden op sociale media toen ze het duo in Westminster Hall zagen staan op vrijdag. De laatste dagen staan duizenden mensen in de rij om de overleden koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Volgens het televisienetwerk waren de presentatoren iets aan het filmen voor hun programma This Morning.

“Ze zijn niet voorgedrongen in de rij”, stelt ITV in een verklaring. “Ze hadden geen VIP-toegang en kwamen niet langs de koningin.” In plaats daarvan waren ze ter plaatse “in een professionele hoedanigheid” om “verslag uit te brengen over het evenement”.

In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis. Ook onder anderen Good Morning Britain-presentatrice Susanna Reid en profvoetballer David Beckham stonden uren in de rij.