Jedward bedreigd om uitspraken tegen Britse koningshuis

Het Ierse popduo Jedward zegt doodsbedreigingen te hebben ontvangen vanwege uitspraken over de Britse monarchie. Na het overlijden van koningin Elizabeth ging de tweeling los op sociale media met een aantal tweets waarin de twee zich tegen de monarchie afzetten.

“Psychopaten sturen ons doodsbedreigingen”, schreven John en Edward Grimes woensdag op Twitter. “We laten ons niet intimideren door jullie bedreigingen en crimineel gedrag.”

“Schaf de monarchie af en geef het volk echte democratie”, was de eerste tweet die Jedward na de dood van Elizabeth online zette. Daarna volgden de tweets elkaar op. “Niet mijn koning”, schreef de tweeling over koning Charles.

Demonstranten

In de dagen na het overlijden van de Britse vorstin volgden nog een paar boodschappen. Zo riep het Ierse duo op de demonstranten te steunen die in de afgelopen dagen zijn opgepakt omdat ze demonstreerden tegen de monarchie. Ook was er een boodschap aan de koningsgezinden: “Het Britse imperialisme was de oorzaak van de Ierse hongersnood en miljoenen doden over de hele wereld. We rouwen om hen. Met vriendelijke groet, Ierland.”

In een ander bericht verwijst Jedward naar hoe Ierland “historisch door de monarchie is onderdrukt”. “Bestudeer alsjeblieft je geschiedenis!”. De twee roepen koning Charles op zes Ierse graafschappen terug te geven aan de Ieren als hij Noord-Ierland bezoekt.

Tweederangsburgers

John en Edward gaan ook in op allerlei zaken in het dagelijks leven die stil komen te liggen in de periode van rouw in het Verenigd Koninkrijk. “Het is onmenselijk om begrafenissen te annuleren en kankerbehandelingen te verplaatsen vanwege de begrafenis van de koningin! Niemand mag als tweederangsburger worden behandeld!” Het is de twee ook een doorn in het oog dat sommige voedselbanken gesloten zijn.

Jedward werd bekend in Ierland door een deelname aan talentenjacht The X Factor. In 2011 en 2012 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Het duo maakte vier studioalbums.