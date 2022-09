Kist Elizabeth door Londen naar laatste rustplaats

De kist met de overleden Britse koningin Elizabeth wordt dinsdag van de Schotse hoofdstad Edinburgh naar Buckingham Palace in Londen gebracht. Dinsdag aan het begin van de avond wordt de kist met een militair vliegtuig van de luchthaven van Edinburgh naar de militaire luchthaven RAF Northolt gevlogen. Prinses Anne reist met haar moeder mee.

De lijkwagen, die speciaal voor Elizabeth werd ontworpen, rijdt vervolgens een vaste route door de Britse hoofdstad. Via Eastbourne Terrace, Lancaster Gate, Bayswater Road, Marble Arch, Parke Lane en Hyde Park Corner naar de Constitutional Hill, waarna de wagen aankomt bij Buckingham Palace. De kist wordt vervolgens in de Bow Room op Buckingham Palace geplaatst.

Woensdagochtend wordt de koningin naar de Westminster Hall gebracht, waar ze ligt tot maandagochtend, wanneer de uitvaart in Westminster Abbey plaatsvindt. Daar wordt ze via Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Palace Yard naartoe gebracht.