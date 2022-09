Koning Charles spreekt voor het eerst Brits parlement toe

Koning Charles heeft maandagochtend voor het eerst het Britse parlement toegesproken. De koning zei in zijn toespraak “enorm dankbaar” te zijn voor alle steunbetuigingen na het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth. De berichten “omvatten op een aangrijpende manier”, wat Elizabeth voor het volk betekende.

Charles werd tijdens zijn bezoek aan het Britse parlement in Londen vergezeld door zijn vrouw, koningin-gemalin Camilla. “Het parlement is het levende en ademende instrument van onze democratie”, aldus de koning. Hij benoemde dat er overal om ons heen connecties zijn met “mijn lieve overleden moeder”, verwijzend naar onder meer de Silver Jubilee-fontein tot de zonnewijzer in Old Palace Yard, die ter ere van haar gouden jubileum werd geplaatst. Na afloop van de toespraak werd het volkslied, God Save The King, gezongen.

Lindsay Hoyle van het Lagerhuis sprak de koning voorafgaand aan zijn toespraak kort toe. “Hoe diep wij het verdriet ook voelen, we weten dat u het nog dieper voelt”, zei hij. “We kunnen niets zeggen ter ere van de koningin wat u niet al weet.”

Na afloop van het bezoek aan het Britse parlement in Westminster Hall vertrok de nieuwe koning naar Edinburgh. Daar staan vanaf ongeveer 15.30 uur Nederlandse tijd onder meer een rouwbijeenkomst, een herdenkingsdienst en een bezoek aan het Schotse parlement op de planning.