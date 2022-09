Koningin Elizabeth wordt naar laatste rustplaats gebracht

Het Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van koningin Elizabeth. Voor de vorstin wordt in Westminster Abbey een grote staatsbegrafenis gehouden, voordat ze naar haar laatste rustplaats in Windsor Castle wordt gebracht.

Het lichaam van de vorstin ligt sinds woensdag in Westminster Hall, een historische zaal in het parlementsgebouw in Londen. Belangstellenden konden sindsdien dag en nacht langs de kist lopen om hun laatste eer te bewijzen. Dat is nog tot maandag 06.30 uur lokale tijd mogelijk.

Om 10.44 wordt de kist met daarop de koninklijke standaard, kroon, rijksappel en scepter naar Westminster Abbey gebracht. Achter de kist, die op een onderstel van een kanon ligt, lopen koning Charles en andere leden van het koningshuis. De staatsbegrafenis begint om 11.00 uur in de Londense kerk, waar plek is voor tot wel 2200 gasten.

Gastenlijst

Op de gastenlijst staan onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron, de Australische premier Anthony Albanese en de Canadese premier Justin Trudeau. Ook leden van Europese koninklijke families en de Japanse keizerlijke familie zijn erbij, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

Tegen het einde van de dienst, rond 11.55 uur, volgt 2 minuten stilte in heel het Verenigd Koninkrijk en daaropvolgend het volkslied. Daarna vindt met de koninklijke familie een processie naar Wellington Arch plaats, een triomfboog op de hoek van Hyde Park. De kist wordt vanaf deze locatie met een lijkwagen naar Windsor gereden.

In de St. George’s Chapel op Windsor Castle begint om 16.00 uur een dienst voor onder anderen familie en (voormalig) personeel van het koningshuis. De kist wordt daar in de koninklijke grafkelder gezet en om 19.30 uur tijdens een privéceremonie met die van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip verplaatst naar The King George VI Memorial Chapel. Daar liggen nu alleen nog de ouders en de jongere zus van Elizabeth.