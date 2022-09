Londense taxichauffeurs brengen eerbetoon aan Elizabeth

Enkele tientallen taxichauffeurs hebben hun wagen op The Mall in Londen gezet als eerbetoon aan koningin Elizabeth. Volgens Sky News staan er zo’n vijftig taxi’s in een lange rij op The Mall, de bekende straat voor Buckingham Palace.

“Er zouden hier nog veel meer taxichauffeurs kunnen zijn, maar ze hebben de weg afgesloten”, zegt chauffeur Michael Ackerman tegen Sky News. Hij en zijn vriend en collega Robert Caulder aarzelden geen seconde en reden meteen richting Buckingham Palace toen ze op de radio hoorden dat Elizabeth was overleden.

Bij het paleis staan niet alleen taxichauffeurs. Duizenden mensen zijn naar Buckingham Palace gegaan om te rouwen. Er worden bloemen gelegd en mensen lezen de officiële bekendmaking die aan het hek hangt. Volgens verslaggevers zingen ze het Britse volkslied in verschillende varianten: God Save The Queen voor Elizabeth en God Save The King voor Charles, de nieuwe koning.