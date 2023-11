Lucas Rijneveld niet bij receptie van koningin Camilla

Lucas Rijneveld is niet een van de oud-winnaars van de Booker Prize die donderdag aanwezig was bij een receptie van koningin Camilla. Een woordvoerster van uitgeverij Atlas Contact bevestigt desgevraagd dat de auteur niet naar het Verenigd Koninkrijk is gereisd voor de bijeenkomst op Clarence House.

Of Rijneveld wel een uitnodiging heeft gekregen, weet de zegsvrouw niet. Die is in ieder geval niet via de uitgeverij binnengekomen.

De schrijver was in 2020 de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze Britse literatuurprijs. Dat was met de Engelse vertaling van zijn boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening). De winnaar van dit jaar wordt zondag bekendgemaakt.